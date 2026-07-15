Hội Cựu chiến binh TPHCM triển khai đợt chăm lo gia đình chính sách, người có công với kinh phí 1,5 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động sửa chữa, xây tặng được 87 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 15-7, Hội Cựu chiến binh TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Báo cáo tại hội nghị, toàn Hội hiện có hơn 101.700 hội viên, sinh hoạt ở 170 tổ chức hội cơ sở, trên 44% hội viên là đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác Hội.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động xây dựng, sửa chữa được 87 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; trao hàng chục ngàn phần quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ tết.

Trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Cựu Chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh được triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục được quản lý chặt chẽ, tạo nguồn lực thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Hội CCB TPHCM Nguyễn Minh Hoàng yêu cầu các cấp Hội đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống báo cáo trực tuyến, số hóa công tác quản lý, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ kết quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng cũng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Hội CCB TPHCM sẽ triển khai gói kinh phí 1,5 tỷ đồng để chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và trao học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM phát biểu kết luận tại hội nghị

Cùng với đó, Hội sẽ tập trung xây dựng mô hình Chi hội Cựu chiến binh làm nòng cốt xây dựng khu phố, ấp đoàn kết, tự quản, nghĩa tình, bảo đảm an toàn, an sinh, an dân trong cộng đồng; tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

MẠNH THẮNG