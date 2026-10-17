Ngay tại chương trình, 30 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ hơn 366 tỷ đồng hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Tối 17-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026, với chủ đề “đại đoàn kết - lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: QUANG VINH

Chương trình đã tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9-2026.

Các đóng góp tập trung vào công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: QUANG VINH

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng bào ở trong nước, nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

“Bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo ở Trung ương và địa phương, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn, tạo thêm sinh kế, việc làm, cơ hội để người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại chương trình, 30 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ hơn 366 tỷ đồng hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

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LÂM NGUYÊN