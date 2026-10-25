Kết quả chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực khoảng 20 tỷ Euro

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, nâng tầm toàn diện quan hệ đối ngoại và mở ra cơ hội thu hút nguồn lực khoảng 20 tỷ Euro.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Có kế hoạch triển khai các dự án quy mô 20 tỷ Euro

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có nhiều điểm tương đồng về định hướng chiến lược.

Đan Mạch định vị Việt Nam là đối tác hàng đầu, là đầu cầu chiến lược ở Đông Nam Á. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Đan Mạch trở thành nước thứ hai của EU có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam. Với những định hướng chiến lược cụ thể, tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác trong các lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo… sẽ được nâng lên tầm cao mới. Hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ mới; đồng thời, chú trọng hợp tác năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh.

Với EU, một trong những điểm đáng chú ý trong chuyến thăm là tư duy hợp tác được mở rộng, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại, thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên trao đổi sâu rộng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, đồng thời thúc đẩy khai thác các cơ chế đã có. Hai bên đạt nhất trí cao về tăng cường tiếp xúc, đối thoại chiến lược, phát huy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, kể cả quốc phòng - an ninh, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Với Bỉ, việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ đối với Việt Nam. Trong chuyến công tác tại Bỉ, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác Chiến lược ngành về nông nghiệp.

Chuyến thăm đã mở ra những hướng hợp tác mới, sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới những dự án hải đăng trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra ở cấp liên bang mà còn với các vùng, địa phương của Bỉ, tạo sự gắn kết rộng hơn, sâu hơn trong hợp tác song phương.

Điểm nhấn nổi bật đó là, lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là những nỗ lực hoàn thiện thể chế của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chuyến thăm đã tạo thêm điều kiện để huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu đã giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỷ Euro. Bên cạnh đó, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới.

Đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất thời gian tới là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.

Một là, khẩn trương cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành kế hoạch hành động với nhiệm vụ, tiến độ, đầu mối, trách nhiệm và kết quả rõ ràng. Các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ hợp tác, xác định rõ cơ quan chủ trì, đối tác, nguồn lực, tiến độ và kết quả cần đạt được; đồng thời tích cực xem xét giải quyết các đề xuất cụ thể của các nước đối với Việt Nam.

Hai là, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tận dụng tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

Ba là, ưu tiên các chương trình và dự án có tính chiến lược, khả thi, mang lại kết quả cụ thể. Với Đan Mạch, tập trung hợp tác về chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển và logistics xanh. Với EU, chủ động đề xuất các dự án trong khuôn khổ Global Gateway, JETP, Horizon Europe và những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Với Bỉ, thúc đẩy các dự án về cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bốn là, phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong chủ động tìm kiếm, đề xuất và triển khai hợp tác. Cần kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường, chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang hợp tác nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm, qua đó từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích nhân dân mỗi bên, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

MINH DUY