Kết quả Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày 5-10-2026

Công ty XSKT Đồng Tháp chi trả thưởng gần 95 tỷ đồng trong tuần

Theo báo cáo từ Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, trong tuần qua (từ ngày 25-09-2026 đến ngày 01-10-2026), đơn vị đã hoàn tất chi trả thưởng cho 184.085 vé số truyền thống trúng thưởng.

Tổng số tiền chi trả thưởng trong tuần đạt hơn 94,99 tỷ đồng. Đáng chú ý, may mắn trúng giải Đặc biệt tuần này thuộc về khách hàng tại tỉnh Vĩnh Long.

Tính đến hết ngày 01-10-2026, tổng số tiền lũy kế chi trả thưởng xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trong năm 2026 đã lên tới hơn 2.957,8 tỷ đồng

Công ty XSKT Đồng Tháp