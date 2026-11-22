Hôm nay (22-11), tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế lần thứ 14, với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả hương vị”.