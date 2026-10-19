Khoản thưởng đặc biệt

Lần đầu tiên, TPHCM thưởng công trình với tổng trị giá 500 tỷ đồng cho 4 phường có thành tích giải ngân vốn đầu tư công tốt trong quý 3-2026.

Cụ thể, phường An Lạc được thưởng công trình trị giá 200 tỷ đồng sau khi giải ngân khoảng 85% trong tổng số 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao năm 2026. Các phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An, mỗi địa phương được thưởng công trình trị giá 100 tỷ đồng.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 22-9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nêu chủ trương khen thưởng bằng ngân sách, công trình đối với những địa phương làm tốt; nơi thực hiện không đạt yêu cầu sẽ bị phê bình.

Cụ thể hóa chỉ đạo này, thành phố đã trao thưởng ngay tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn. Qua đó cũng cho thấy thành phố coi trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ và có cơ chế ghi nhận những nơi làm tốt.

Việc công khai tiêu chí xét thưởng tạo điều kiện cho các địa phương hiểu rõ căn cứ ghi nhận thành tích, có cơ sở đối chiếu và học hỏi cách làm hiệu quả. Kinh nghiệm tháo gỡ vướng mắc từ những nơi làm tốt, nếu được chia sẻ cụ thể, sẽ rất hữu ích đối với những địa phương còn gặp khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Theo UBND TPHCM, khoản thưởng được bổ sung vào vốn đầu tư của địa phương trong năm tiếp theo, ngoài nguồn ngân sách phân bổ hàng năm. Các phường được chủ động quyết định sử dụng khoản vốn này để xây dựng công trình, dự án theo nhu cầu đầu tư thực tế.

Với khoản vốn được bổ sung, địa phương có thêm nguồn lực giải quyết những nhu cầu đầu tư cấp thiết, đồng thời tạo động lực để cán bộ cơ sở chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án được giao.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn bổ sung, quan trọng là chọn được đúng công trình, xác định rõ hiệu quả sử dụng và khả năng triển khai. Một công trình giải quyết được điểm nghẽn cụ thể của địa phương sẽ thiết thực hơn việc chia nhỏ nguồn vốn cho nhiều hạng mục.

Khi lựa chọn công trình sát nhu cầu dân sinh, có phương án thực hiện rõ ràng, khoản thưởng sẽ góp phần cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

THU HƯỜNG