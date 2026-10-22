Khởi tố, bắt tạm giam người cầm gậy đập phá xe tải

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi chặn đường, dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe tải ở xã Vĩnh Lộc.