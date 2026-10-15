Khởi tố Ngọc “Rambo” cùng 5 người về hành vi đánh bạc

Sáng 15-10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (37 tuổi, còn gọi là Ngọc “Rambo”, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh) cùng 5 người khác để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị can còn lại gồm: Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú phường Lục Nam, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Hương (49 tuổi, trú phường Bình Tân, TPHCM), Nguyễn Công Hải (32 tuổi, trú xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), Lài Thành Viên (33 tuổi) và Phạm Thanh Đức (40 tuổi, cùng trú tại phường Bình Hưng Hòa, TPHCM).



Ngọc "Ramboo" tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9, Ngọc cùng 5 người trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, với tổng số tiền giao dịch gần 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo Công an TP Bắc Ninh, Lê Thanh Ngọc được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ngọc “Rambo”. Người này từng có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 2 tiền sự liên quan đến hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc".

Qua vụ án nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người dân không lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, nội dung kích động bạo lực hoặc xúc phạm danh dự người khác.

NGUYỄN HƯỞNG