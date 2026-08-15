Khởi tố "Huấn Hoa Hồng"

Cơ quan chức năng vừa khởi tố đối tượng Bùi Xuân Huấn (còn gọi là "Huấn Hoa Hồng") về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bùi Xuân Huấn nghe lệnh bắt bị can để tạm giam. Clip: BỘ CÔNG AN

Chiều 15-8, theo thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") và các đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... Những hoạt động này tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của một bộ phận xã hội, nhất là giới trẻ, gây nhiều hệ lụy và bức xúc trong dư luận.

Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Đối tượng Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan Công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, gồm: Bùi Xuân Huấn, Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Tam Đại Mộc), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường). Trong đó, bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra, ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. (Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).

ĐỖ TRUNG