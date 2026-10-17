Đa phương tiện

Video

Phóng sự truyền hình

Kỳ 1: Nhận diện mưu đồ núp bóng “Khai phóng” và “Tự do học thuật”

SGGPO

“Giáo dục khai phóng”, “Tự do học thuật” vốn là những triết lý nhân văn, hướng tới giải phóng tư duy và phát huy tiềm năng, thúc đẩy sự thăng hoa tri thức của con người. Thế nhưng, dưới lăng kính và mưu đồ của các thế lực thù địch, những khái niệm tiến bộ này đang bị cố tình đánh tráo bản chất. Chúng khoác lên mình lớp vỏ bọc “nghiên cứu chuyên sâu” hay “phân tích khách quan” nhằm gieo rắc tư tưởng lệch chuẩn, bôi đen thành tựu phát triển và nhắm thẳng vào mặt trận nhận thức của thế hệ trẻ.

MINH PHONG - LÂM AN - THỤY QUYÊN - THU HƯƠNG

Từ khóa

Giáo dục khai phóng Tự do học thuật Sáng tạo nội dung thao túng tâm lý thuật toán AI thế hệ trẻ núp bóng Nghị quyết 35 Diễn giải Lệch lạc Phản biện Tiến sĩ Bùi Hồng Quân PGS.TS Phạm Thị Kiên TS. Bùi Thị Ngọc Trang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn