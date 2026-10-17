Kỳ 1: Nhận diện mưu đồ núp bóng “Khai phóng” và “Tự do học thuật”

“Giáo dục khai phóng”, “Tự do học thuật” vốn là những triết lý nhân văn, hướng tới giải phóng tư duy và phát huy tiềm năng, thúc đẩy sự thăng hoa tri thức của con người. Thế nhưng, dưới lăng kính và mưu đồ của các thế lực thù địch, những khái niệm tiến bộ này đang bị cố tình đánh tráo bản chất. Chúng khoác lên mình lớp vỏ bọc “nghiên cứu chuyên sâu” hay “phân tích khách quan” nhằm gieo rắc tư tưởng lệch chuẩn, bôi đen thành tựu phát triển và nhắm thẳng vào mặt trận nhận thức của thế hệ trẻ.