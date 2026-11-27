Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 đã khép lại với những khoảnh khắc trọn vẹn niềm vui hoà cùng niềm tự hào của toàn thể nhân dân. Ngày hội đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đưa văn hóa trở thành nếp sống đẹp mỗi ngày, thành sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.