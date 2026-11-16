Lý Hoàng Nam và hơn 100 tay vợt tranh 5 bộ huy chương pickleball

Lần đầu tiên môn pickleball có trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nên giới hâm mộ nóng lòng chờ những tay vợt hàng đầu xuất hiện.

Lý Hoàng Nam nhận nhiều sự chú ý trong môn pickleball tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NGUYỄN ĐẠT

Môn pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến quy tụ hơn 100 tay vợt thuộc 11 đơn vị trên cả nước. Danh sách VĐV chính thức sẽ được chốt tại cuộc họp kỹ thuật trước giải.

Theo Ban tổ chức, môn pickleball diễn ra từ ngày 3 đến 9-12 tại cụm sân NSC The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trung, TPHCM).

Đây là lần đầu pickleball góp mặt trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội, với 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. VĐV tham dự phải từ 12 tuổi trở lên. Mỗi nội dung chỉ được tổ chức khi có ít nhất 4 VĐV hoặc 4 đôi đăng ký.

Các trận đấu diễn ra theo thể thức 3 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm, bên thắng 2 hiệp trước giành chiến thắng chung cuộc. Khi tỷ số hòa 10-10, VĐV hoặc đôi VĐV phải thắng cách biệt 2 điểm, với điểm tối đa 15. Ở hiệp quyết định, hai bên đổi sân khi một bên đạt 6 điểm.

Giải dự kiến có sự góp mặt của nhiều tay vợt nổi bật như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Huỳnh Thiên Phúc, Sĩ Bội Ngọc và Trần Phương Anh.

Đáng chú ý, Lý Hoàng Nam sẽ trở lại Đại hội Thể thao toàn quốc ở môn pickleball thay vì quần vợt sở trường. Thời gian qua, cựu tay vợt số một Việt Nam đã tham dự nhiều giải pickleball trong màu áo đội Công an Nhân dân.

MINH CHIẾN