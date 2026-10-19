Máy bay Austrian Airlines bị dọa đánh bom, hạ cánh khẩn cấp xuống Bulgaria

Tối 18-10, một máy bay thương mại chở 57 người của hãng hàng không Austrian Airlines khởi hành từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo), phải chuyển hướng hạ cánh xuống Sofia (Bulgaria) sau khi bị đe dọa đánh bom.

Một máy bay thương mại của Austrian Airlines. Ảnh: AUSTRIAN AIRLINES

Theo hãng truyền thông KAN News của Israel, giới chức Áo nhận được lời đe dọa đánh bom qua một cuộc gọi từ Vienna. Bộ Giao thông vận tải Bulgaria xác nhận khi máy bay của Austrian Airlines đến gần không phận Romania, phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia, Bulgaria.

Không quân Bulgaria đã điều động 1 chiến đấu cơ MiG-29 để hộ tống chiếc máy bay Airbus A320 của Austrian Airlines. Máy bay chở 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Hành khách được sơ tán ngay sau đó.

Một nhóm ứng phó khủng hoảng nhanh chóng được thành lập tại sân bay Sofia. Lực lượng an ninh và chuyên gia rà phá bom phong tỏa hiện trường, nhanh chóng kiểm tra máy bay và hành lý, đồng thời mở cuộc điều tra nguồn gốc cuộc gọi đe dọa.

Đại diện Không quân Israel cho biết sự cố xảy ra ngoài không phận Israel, do đó lực lượng an ninh nội địa không tham gia xử lý hay can thiệp vào quá trình giải quyết vụ việc.

Theo tờ The Straits Times, dữ liệu của Flightradar24 ghi nhận chiếc Airbus A320 mang số hiệu OE-LZE của Austrian Airlines đã bay vào không phận Romania khoảng 21 giờ 10 phút ngày 18-10 (1 giờ 10 phút ngày 19-10 theo giờ Việt Nam) trước khi chuyển hướng quay trở lại Bulgaria. Trong khi đó, dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange cho thấy máy bay đã phát tín hiệu mã “squawk 7700” - tín hiệu khẩn cấp chung của ngành hàng không.

PHƯƠNG NAM