Israel điều máy bay giải cứu công dân sau trận đấu Europa League

Vụ xô xát tại trận đấu Europa League. Ảnh: EPA

Kêu gọi Chính phủ Hà Lan và lực lượng an ninh nước này phải có hành động mạnh mẽ và nhanh chóng đối với những kẻ bạo loạn, ông Netanyahu đã ngay lập tức chỉ đạo điều hai máy bay cứu hộ tới Amsterdam để hỗ trợ công dân. Bộ An ninh quốc gia Israel cũng đã khuyến cáo công dân của mình ở Amsterdam ở lại phòng khách sạn để đảm bảo an toàn.

Cổ động viên Israel bị tấn công vào ngày 7-11. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào tối 7-11, trận đấu giữa Ajax Amsterdam (Hà Lan) và Maccabi Tel Aviv (Israel) trong khuôn khổ Europa League đã bị bóng đen bạo lực che phủ khi xảy ra xô xát giữa các cổ động viên đội khách với những người ủng hộ Palestine.

Nguyên nhân của vụ tấn công chưa được làm rõ. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy đám đông đuổi theo, hành hung một số người bên ngoài sân vận động. Theo Bộ Ngoại giao Israel, 10 cổ động viên Israel và 2 người khác đã mất tích sau vụ việc trên.

Phía Hà Lan cho biết có 57 người bị bắt giữ sau vụ xô xát.

PHƯƠNG NAM