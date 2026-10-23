Miễn thuế phải đúng đối tượng, rõ tiêu chí, ngăn trốn thuế

Chiều 23-10, góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, các đại biểu (ĐB) Quốc hội tập trung thảo luận những chính sách tài chính có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và quản lý tài nguyên.

Tránh một diện tích đất chịu hai mức thuế

Góp ý vào nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, về thuế đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) tán thành việc sử dụng công cụ thuế để chống lãng phí đất đai. ĐB đề nghị quy định rõ, phân biệt hành vi cố tình giữ đất với các trường hợp chậm triển khai do nguyên nhân khách quan hoặc vẫn bảo đảm tiến độ được phê duyệt.

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga phân tích, dự thảo bổ sung mức thuế suất 0,2% (trên giá trị đất theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành), không áp dụng hạn mức. Trong khi đó, khoản 6 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện đã quy định mức 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng, cùng quy định riêng đối với dự án đầu tư phân kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ, chiều 23-10. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị chỉnh lý quy định để tránh một diện tích đất có thể bị áp dụng hai mức thuế, đồng thời xác định rõ trường hợp áp dụng từng mức. ĐB cũng đề xuất cần làm rõ quy định có áp dụng với đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân chưa xây dựng hay không, tránh cách hiểu khác nhau khi triển khai. Đồng thời, phải có quy định phân biệt trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng do chủ đầu tư, do thủ tục hành chính (dẫn đến chưa bàn giao đất) hoặc vì lý do bất khả kháng nào khác.

Theo ĐB Nguyễn Thị Việt Nga, chính sách này cần được xem xét đồng bộ với quy định về gia hạn sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính tăng thêm và thu hồi đất, nhằm đánh giá tổng nghĩa vụ và hiệu quả thúc đẩy đưa đất vào sử dụng. Việc nộp thuế không thay thế nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, cũng không loại trừ căn cứ thu hồi đất.

Về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ NN-MT tiếp tục rà soát, làm rõ ngay trong luật các khái niệm này, bảo đảm quy định cụ thể, dễ áp dụng và khả thi. Đồng thời, cần rà soát để tránh chồng chéo về thuế suất với các quy định hiện hành của Luật Đất đai; xác định rõ đối tượng, thời điểm và mức thuế áp dụng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Làm rõ chính sách miễn thuế, ngăn trục lợi

Thông tin về chính sách thuế mới trong nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ nghiên cứu phương án miễn thuế đối với các đơn vị dịch vụ cung cấp suất ăn cho trường học và bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thảo luận tại tổ, chiều 23-10. Ảnh: HOÀNG BÍCH

Bộ trưởng khẳng định, việc này "hoàn toàn làm được và phải làm", bởi đây là giải pháp trực tiếp hỗ trợ người yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội tổng thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ, chiều 23-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham gia thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, chính sách miễn thuế giúp huy động nguồn lực xã hội nhưng cần kiểm soát chặt chẽ. Đó là xác định đúng đối tượng, làm rõ tiêu chí "không vì lợi nhuận", cách xác định phần thu nhập miễn thuế, và cơ chế phòng chống gian lận, trốn thuế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phải quy định rõ phần miễn thuế liên quan cung cấp suất ăn trường học hoặc cơ sở y tế để tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng cung cấp suất ăn kém chất lượng.

ĐỖ TRUNG - PHAN THẢO - BẢO VÂN