TPHCM cần mở thêm cửa hàng mua sắm miễn thuế

TPHCM nên phát triển thêm các cửa hàng miễn thuế, outlet và nâng cấp hệ thống hoàn thuế VAT để giữ dòng tiền du lịch ở lại trong nước.

Đó là đề xuất được bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đưa ra tại hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 22-5.

Theo bà Lê Hồng Thủy Tiên, số liệu của Cục Thống kê cho thấy năm 2024, xuất khẩu dịch vụ du lịch của Việt Nam đạt 12,19 tỷ USD, trong khi nhập khẩu dịch vụ du lịch lên tới 12,57 tỷ USD, khiến lĩnh vực này nhập siêu gần 400 triệu USD. Vì vậy, Việt Nam cần sớm định hình thương mại du lịch như một hình thức “xuất khẩu tại chỗ”, biến mua sắm thành động lực kích cầu và giữ lại giá trị gia tăng trong nước.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên cho rằng cần phát triển hệ thống cửa hàng miễn thuế, outlet (cửa hàng chính hãng) đúng chuẩn với chính sách giảm giá quanh năm, đồng thời tăng hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nhằm tạo sức hút mua sắm cho du khách.

Ở góc độ du lịch, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Vietluxtour, nhận định khách du lịch là nguồn chi tiêu lớn nhưng Việt Nam vẫn chưa giữ được dòng tiền tại chỗ. Dù lượng khách năm 2025 tăng mạnh, nhưng nhiều doanh nghiệp lữ hành chưa mạnh dạn đưa điểm mua sắm vào lịch trình do thiếu trung tâm thương mại, khu mua sắm và hệ sinh thái dịch vụ đạt chuẩn.

Theo ông, điều quan trọng là phải xây dựng niềm tin cho du khách thông qua chất lượng sản phẩm, giá cả minh bạch và câu chuyện thương hiệu. Khi hệ thống mua sắm đủ hấp dẫn, chi tiêu du lịch sẽ tăng mạnh hơn thay vì chỉ tập trung vào lưu trú và ăn uống.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết tiêu dùng nội địa vẫn là trụ cột tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Bốn tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,1%; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 6,3%, cho thấy dư địa thị trường còn lớn.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, người tiêu dùng hiện chi tiêu chọn lọc hơn, ưu tiên giá trị thực và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, để kích cầu hiệu quả, doanh nghiệp cần tập trung vào giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo và nguồn gốc hàng hóa minh bạch nhằm củng cố niềm tin người tiêu dùng.

