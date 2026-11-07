Mở thêm hướng điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến xa, di căn

"Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mắc mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Trong đó, phần lớn bệnh nhân thuộc nhóm ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính và HER2 âm tính (HR+/HER2−)"

GS. Shaheenah Dawood, Đại học Y khoa và Khoa học Sức khỏe Mohammed Bin Rashid chia sẻ tại sự kiện

Đó là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo khoa học “Lấp đầy khoảng trống và Kiến tạo giải pháp: Hành trình mới trong điều trị ung thư vú di căn HR+/HER2− với lựa chọn capivasertib” do Hội Ung thư Việt Nam phối hợp với AstraZeneca Việt Nam tổ chức vừa qua.

PGS-TS-BS Lê Thanh Đức, Bệnh viện K (Hà Nội), Chủ tọa hội thảo, cho biết, khi người bệnh ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính tiến xa hay còn gọi là di căn được điều trị phác đồ có liệu pháp nội tiết, đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện kháng trị. Cả người bệnh và bác sĩ đều đứng trước áp lực và thách thức lớn trong việc lựa chọn hướng điều trị tiếp theo, mà thông thường sẽ là hóa trị gây độc tế bào.

PGS-TS-BS Lê Thanh Đức, Bệnh viện K (Hà Nội) phát biểu tại hội thảo

"Nếu người bệnh có một lựa chọn điều trị hiệu quả với liệu pháp nhắm đích mới kết hợp với nội tiết nền tảng một cách kịp thời, điều này không chỉ giúp kéo dài thời gian sống không tiến triển bệnh mà còn giúp người bệnh duy trì chất lượng sống, trì hoãn tối đa việc phải chuyển sang hóa trị với nhiều tác dụng phụ”, PGS-TS-BS Lê Thanh Đức thông tin.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật kết quả nghiên cứu lâm sàng pha III CAPItello-291. Theo đó, việc kết hợp thuốc nhắm trúng đích capivasertib với liệu pháp nội tiết fulvestrant giúp cải thiện thời gian sống không bệnh tiến triển so với điều trị bằng fulvestrant đơn thuần.

GS Shaheenah Dawood, Đại học Y khoa và Khoa học Sức khỏe Mohammed Bin Rashid (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), nhận định, khi ung thư vú tiến triển, mỗi quyết định điều trị tiếp theo đều có ý nghĩa quan trọng. Việc lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả và triển khai kịp thời cho nhóm bệnh nhân phù hợp có thể mang lại thêm cơ hội kiểm soát bệnh, đồng thời tối ưu hóa quá trình chăm sóc và điều trị lâu dài.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh số ca ung thư vú còn ở mức cao, việc tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các liệu pháp điều trị và cá thể hóa phác đồ có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt, với bệnh nhân ung thư vú tiến xa, di căn, mục tiêu điều trị không chỉ là kéo dài thời gian kiểm soát bệnh mà còn hướng đến duy trì chất lượng sống, hạn chế tác động của các phương pháp điều trị và giúp người bệnh có thêm lựa chọn phù hợp trong từng giai đoạn.

THÀNH AN