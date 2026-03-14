Tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở Việt Nam cao

Tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư vú thấp hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng tỷ lệ tử vong lại cao hơn.

Đó là thông tin được PGS Wendy Y.Chen, Viện Ung thư Dana - Farber, Đại học Y Harvard chia sẻ tại hội thảo “Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư” do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức ngày 14-3.

Theo bác sĩ Chen, ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới và cũng là nguyên nhân tử vong do ung thư hàng đầu ở nữ giới. Tuy nhiên, bức tranh dịch tễ học giữa các khu vực lại có sự khác biệt rõ rệt.

Tại Mỹ, số ca mắc ung thư vú khá cao nhưng tỷ lệ tử vong lại thấp. Ngược lại, ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, số ca mắc thấp hơn nhưng tỷ lệ tử vong lại cao. Điều này là do nhiều trường hợp ung thư tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Dữ liệu tại TPHCM cho thấy, từ năm 1996 đến 2015, số ca ung thư vú tăng khoảng 70%. Tuy nhiên, chỉ khoảng 26% trường hợp được phát hiện ở giai đoạn I, trong khi con số này tại Mỹ dao động từ 50–60%.

Ngược lại, khoảng 26% bệnh nhân tại Việt Nam được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn III–IV, trong khi tỷ lệ này tại Mỹ chỉ khoảng 10%.

Theo PGS Wendy Y.Chen nguyên nhân do việc tầm soát bệnh tại các nước châu Á chưa được thường xuyên.

Cùng với đó, kết quả điều trị ung thư ở Việt Nam và các nước đang phát triển kém thuận lợi do khả năng tiếp cận thuốc.

Đồng thời PGS Wendy Y.Chen cũng lưu ý, tâm lý xã hội đóng vai trò không nhỏ trong việc phát hiện bệnh muộn. Tại nhiều nước châu Á vẫn tồn tại tâm lý sợ hãi khi nhắc đến ung thư. Một số phụ nữ ngại đi khám hoặc không muốn công bố tình trạng bệnh vì lo lắng về điều trị. Nhiều người còn cho rằng chẩn đoán ung thư đồng nghĩa với phải hóa trị hoặc chịu những tác dụng phụ nặng nề.

“Thực tế không phải tất cả bệnh nhân ung thư vú đều cần hóa trị. Y học hiện nay đã tiến bộ hơn rất nhiều, thậm chí trong một số trường hợp còn giảm bớt điều trị so với trước đây”, PGS Wendy Y.Chen khẳng định.

Hội thảo “Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư” do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức ngày 14-3 là diễn đàn trao đổi, học thuật, cập nhật tiến bộ mới trong điều trị ung thư cũng như các giải pháp chất lượng chăm sóc người bệnh. Ban tổ chức tặng hoa tri ân các báo cáo viên Theo BS-CK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, ung thư vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện đại. Việc liên tục cập nhật tiến bộ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

THÀNH SƠN