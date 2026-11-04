Sống khỏe

Cô gái chào đời từ thụ tinh ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam sinh con đầu lòng

SGGPO

Ngày 4-11, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã đón con đầu lòng của chị Lưu Tuyết Trân (28 tuổi) chào đời tại Bệnh viện Mỹ Đức. Lưu Tuyết Trân là một trong 3 em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam. 

Ngày 4-11, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trực tiếp thực hiện ca mổ sinh cho sản phụ tại Bệnh viện Mỹ Đức, phường Tân Bình, TPHCM.

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GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và mẹ con Lưu Tuyết Trân. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp đã thực hiện rạch da và lấy em bé ra sau 3 phút. Bé trai nặng 3.150gram chào đời khoẻ mạnh, khóc tốt, da dẻ hồng hào. Sau khi em bé được thăm khám sơ sinh, đã được thực hiện da kề da với mẹ - sản phụ Lưu Tuyết Trân.

Lưu Tuyết Trân là một trong 3 em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam, chào đời ngày 30-4-1998. Trong 3 bé này, Lưu Tuyết Trân là em bé ra đời sau cùng, lúc 9 giờ sáng, do chính tay BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đỡ sinh.

Sau khi lập gia đình, Tuyết Trân mang thai con đầu lòng tự nhiên, dễ dàng. Một lần nữa, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng lại đồng hành và trực tiếp theo dõi thai kỳ.

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GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đón bé trai chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Mẹ của chị Lưu Tuyết Trân xúc động chia sẻ, 28 năm trước, bà nằm trên bàn mổ chờ đón đứa con mong đợi bao năm. Lần này, bà lại được đón cháu ngoại, trong vòng tay của cùng một người thầy thuốc mà gia đình vô cùng kính trọng.

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng tâm sự, những em bé thụ tinh ống nghiệm ra đời đầu tiên ở Việt Nam gần 30 năm trước giờ đã trưởng thành, lập gia đình và sinh con bình thường, khoẻ mạnh như bao nhiêu gia đình khác.

"Đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất cho một đời theo đuổi giấc mơ mang hạnh phúc làm cha mẹ đến với những gia đình hiếm muộn Việt Nam", bà nói.

Một số hình ảnh liên quan:

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Sản phụ Lưu Tuyết Trân và con trai sau ca sinh mổ an toàn.
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GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bên con trai của sản phụ Lưu Tuyết Trân.
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GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cùng mẹ con chị Lưu Tuyết Trân.
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