Ngày 29-11, Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ năm 2026, thu hút 400 đội thi với hơn 2.000 học sinh, sinh viên tham dự.