Nam bộ và Trung bộ sắp có đợt mưa lớn nhiều ngày

Đợt mưa này kéo dài nhiều ngày ở Nam bộ do dải hội tụ nhiệt đới tác động, còn tại Trung bộ do không khí lạnh.

Chiều 4-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, không khí lạnh đang tiến sát biên giới phía Bắc nước ta và sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ từ đêm nay, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Hình ảnh mây vệ tinh chiều 4-10 cho thấy không khí lạnh đang dịch chuyển dần xuống miền Bắc nước ta. Ảnh: Chụp màn hình theo dõi trực tuyến của Cục Khí tượng - thủy văn

Theo dự báo cập nhật của cơ quan khí tượng - thủy văn, từ ngày 5-10, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Từ chiều tối 4-10 đến sáng 5-10, Bắc bộ sẽ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa trên 80mm.

Sau đó, từ đêm 5-10 đến ngày 6-10, trọng tâm mưa dịch chuyển xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực này cần đề phòng mưa cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Từ đêm 6-10 đến ngày 7-10, vùng mưa lớn có khả năng tiếp tục dịch chuyển xuống sâu hơn, tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn tại khu vực này có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5-10, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Từ ngày 5-10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Từ ngày 6-10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa.

Ảnh chụp màn hình radar thời tiết chiều 4-10 tại khu vực Nam bộ cho thấy nhiều ổ mây đối lưu đang gây mưa

Đối với Nam bộ, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ vừa bổ sung thông tin cảnh báo, dải hội tụ nhiệt đới (vùng khí quyển có các luồng gió hội tụ, thường gây mây đối lưu và mưa) tiếp tục chi phối thời tiết khu vực. Đợt mưa này có thể kéo dài đến khoảng ngày 10-10, tập trung vào chiều và tối, một số ngày có thể xuất hiện mưa từ buổi sáng.

Phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua phường Tân Định, TPHCM) do mưa lớn, tối 1-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Mưa có xu hướng gia tăng diện rộng từ ngày 7-10. Tại các đô thị, người dân cần đề phòng mưa lớn vào thời điểm tan tầm, gây ảnh hưởng giao thông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khi dải hội tụ nhiệt đới hạ trục (dịch chuyển vùng hoạt động chính về phía Nam) và suy yếu, mưa ở Nam bộ sẽ thu hẹp và giảm dần cường độ sau khoảng ngày 10-10.

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