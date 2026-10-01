Xã hội

Tháng 10, mưa lớn có khả năng tập trung ở Trung bộ

SGGPO

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động, có khả năng ảnh hưởng Bắc bộ và Trung bộ trong tháng 10. Mưa lớn diện rộng được dự báo tập trung nhiều hơn ở Trung bộ.

Trưa 1-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra nhận định thời tiết tháng 10-2026.

Theo đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa tại vùng núi Bắc bộ dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 5%-20%. Các khu vực còn lại của Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có lượng mưa thấp hơn 20%-40%.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 5%-20%.

Trong tháng 10, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Theo số liệu trung bình nhiều năm, tháng 10 có khoảng 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó trung bình 0,8 cơn đổ bộ đất liền Việt Nam.

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Một cơn bão đổ bộ vào TP Hải Phòng năm 2024. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn diện rộng có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn ở Trung bộ. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động, có khả năng ảnh hưởng Bắc bộ và Trung bộ.

Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng.

Tháng 9, nhiều nơi ở Trung bộ mưa trên 700mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tháng 9, Biển Đông xuất hiện 1 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Bắc bộ và Trung bộ mỗi khu vực có 3 đợt mưa diện rộng.

Từ ngày 9 đến 26-9, tổng lượng mưa tại Trung bộ phổ biến 300-700mm, có nơi trên 700mm. A Lưới ghi nhận 1.113mm, Tĩnh Gia 958mm và Vinh 938mm.

Nhiệt độ trung bình tháng 9 trên phần lớn cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Bắc bộ và Trung bộ xuất hiện 2 đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

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PHÚC HẬU

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Thủy văn quốc gia Tháng 10 Cao nguyên Trung Bộ Áp thấp nhiệt đới Trung Bộ Bắc Bộ mưa áp thấp nhiệt đới

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