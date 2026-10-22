Nga nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine

Ngày 21-10 (giờ địa phương), Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin thông báo với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff về việc Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến ngay trong tháng 11 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, ngày 21-10. Ảnh: RIA-NOVOSTI

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Ushakov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg kéo dài gần 3 giờ, với tinh thần thẳng thắn và đi sâu vào nhiều vấn đề. Hai bên tập trung thảo luận các phương án nối lại đàm phán, hướng tới hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine.

Ông Witkoff cũng cập nhật cho Tổng thống Putin về các đề xuất mới của Ukraine và châu Âu được đưa ra trong các cuộc trao đổi tại Oslo (Na Uy) vừa qua.

Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định quân đội Nga đang nắm thế chủ động trên các mặt trận tại Ukraine. Hai bên cũng thảo luận việc thực hiện thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ và thị trường thế giới, cùng triển vọng triển khai các dự án kinh tế chung.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế quốc tế, đánh giá cuộc gặp “rất hiệu quả”.

Ngoài ra, hai bên đề cập khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến ( Trung Quốc) vào tháng 11.

KHÁNH MINH