Ngọt ngất ngây mùa hồng Đà Lạt

Mùa thu hoạch hồng tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thường thu hút đông du khách đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp, thưởng thức những trái hồng vị ngọt thanh, giòn nhẹ ngay tại vườn.