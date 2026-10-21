Nhiều doanh nghiệp vàng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tài khoản chính chủ

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng như SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Ancarat đã thông báo trên website hoặc fanpage về việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày. Quy định có hiệu lực từ ngày 16-10.

Giao dịch vàng tại Công ty SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP sáng nay 21-10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, đã công bố quy định thanh toán khi mua vàng, bán lại và thu đổi vàng. Theo đó, khi mua vàng, khách hàng phải chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng chính chủ thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi. Thông tin tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc hộ chiếu, thông tin người đặt hàng và thông tin xuất hóa đơn.

Đối với nữ trang tính giá theo món, SJC chấp nhận thêm hình thức thanh toán bằng thẻ ghi nợ (debit card, thẻ ATM) hoặc Apple Pay, Samsung Pay liên kết với thẻ ghi nợ của khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ trả trước và ví điện tử như MoMo, ZaloPay, VNPay, Payoo. Apple Pay và Samsung Pay liên kết với thẻ tín dụng cũng không được chấp nhận.

Trường hợp khách hàng thanh toán từ tài khoản không chính chủ hoặc chuyển khoản với nội dung không đúng quy định, SJC sẽ hoàn tiền trong vòng 7-15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu.

Đối với giao dịch bán lại hoặc thu đổi vàng, SJC cũng thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng, không thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử. Thời gian nhận tiền đối với vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang tại trụ sở công ty được quy định theo từng thời điểm giao dịch.

Đối với giao dịch bán lại hoặc thu đổi vàng, SJC cũng thực hiện thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng

Trước đó, Công ty Mi Hồng cũng thông báo các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày phải được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty.

Thông báo trên Fanpage của Công ty Mi Hồng tối 20-10

Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý cũng áp dụng quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày cho tất cả sản phẩm, gồm vàng, bạc, trang sức và các sản phẩm khác. Doanh nghiệp yêu cầu khách hàng sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ, không chấp nhận thanh toán qua ví điện tử hoặc tài khoản chứng khoán.

Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo thực hiện quy định mới, đề nghị khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng.

Nghị định số 390/2026/NĐ-CP ngày 16-10-2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Từ ngày 16-10-2026, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Quy định này áp dụng đối với cả vàng miếng và vàng trang sức. Về mức xử phạt được nêu trong quy định, cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng; tổ chức, doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng.

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NHUNG NGUYỄN