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Giá vàng trưa 20-10: Các doanh nghiệp điều chỉnh trái chiều

SGGPO

Giá vàng trong nước trưa 20-10 biến động trái chiều giữa các doanh nghiệp, có nơi giảm gần 1 triệu đồng/lượng.

Giao dịch tại Công ty PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giao dịch tại Công ty PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Lúc 12 giờ, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều hôm trước.

Trong khi đó, Công ty PNJ giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, Công ty PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều hôm trước, xuống còn 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán, giao dịch ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay được Kitco niêm yết cùng thời điểm ở mức 4.144,46 USD/ounce, tăng khoảng 4 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 19-10.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 11,1-12,5 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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