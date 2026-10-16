Nhìn lại 40 năm đổi mới, đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực phát triển

Sáng 16-10, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “40 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2026): Lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển”, tập trung đánh giá thành tựu, nhận diện những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, cho biết sau 40 năm đổi mới, nhiều chủ trương, đường lối đã được thực tiễn kiểm nghiệm, khẳng định giá trị. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, nhất là yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội.

PGS-TS Vũ Văn Nhiêm đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi về giá trị lý luận, thực tiễn của công cuộc đổi mới; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát triển con người gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo gồm 2 phiên tham luận chuyên đề, tập trung vào quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới; những chuyển biến trong tư duy lý luận của Đảng; hoàn thiện thể chế kinh tế, pháp luật, quản trị quốc gia và phát huy nguồn lực văn hóa, con người trong giai đoạn mới.

TS Dương Thành Thông, Phó Trưởng khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng cùng với yêu cầu tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và mở rộng hội nhập quốc tế, phát triển bền vững ngày càng trở thành định hướng xuyên suốt. Điều này đòi hỏi sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm tính bao trùm và nâng cao khả năng ứng phó với những biến động.

Đề cập lĩnh vực đất đai, PGS-TS Lưu Quốc Thái, giảng viên cao cấp Bộ môn Luật Đất đai - Môi trường, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TPHCM, phân tích những thay đổi trong chính sách, pháp luật đất đai qua 40 năm đổi mới.

Theo ông, quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức quản lý đất đai, từng bước phát huy nguồn lực này phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, các hạn chế, bất cập cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng đất đai.

Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo

Phân tích mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, TS Lê Bí Bo, giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TPHCM, đề xuất tăng cường cơ chế phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo ông, phòng, chống tham nhũng cần được thực hiện đồng bộ từ phòng ngừa đến phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm hạn chế cơ chế xin - cho, ngăn ngừa sự tùy tiện trong thực thi công vụ.

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