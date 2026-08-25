Trường Đại học Luật TPHCM: Ra mắt hệ sinh thái ULAW Legal Insight

Nhân kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển (1976 - 2026), Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) chính thức ra mắt hệ sinh thái “ULAW Legal Insight”. Đây được xem là bước chuyển chiến lược trong tư duy truyền thông đại học: chuyển từ truyền tải thông tin thuần túy sang lan tỏa tri thức pháp lý số chính thống, khách quan và giàu giá trị thực tiễn cho cộng đồng.

ULAW Legal Insight được kỳ vọng là một điểm đến tri thức pháp lý số chuẩn xác, có chiều sâu và kịp thời

Từ học thuật đến hơi thở đời sống

Hệ sinh thái ULAW Legal Insight được ULAW xây dựng đa nền tảng (Website, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn và các định dạng video ngắn), vận hành xoay quanh 4 trục nội dung cốt lõi: Pháp luật và chính sách; AI và pháp luật; Quản trị công và chính sách công; Góc nhìn thời sự.

Các sản phẩm được tổ chức linh hoạt qua nhiều chuyên mục như Legal Insight Talk, Quick Insight, Chuyên gia đồng hành, Sinh viên và nghề nghiệp. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là chuyên mục Quick Insight được định hướng phân tích, xử lý các vấn đề pháp lý và chính sách mới phát sinh trong khoảng 12-36 giờ, bảo đảm tính phản ứng nhanh trước thời sự nhưng vẫn giữ vững chuẩn mực học thuật.

Ngay từ những số đầu tiên, ULAW Legal Insight đã tập trung giải mã nhiều vấn đề thời sự gắn liền với nhu cầu thực tế như: bảo vệ dữ liệu cá nhân, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền làm thêm giờ, trách nhiệm hình sự hành vi chiếm đất, hủy hoại đất... cùng các sản phẩm infographic cập nhật chính sách. Chuỗi chương trình quy tụ đội ngũ chuyên gia, giảng viên uy tín của ULAW như PGS-TS Nguyễn Thị Phương Hoa, TS Nguyễn Thị Ánh Hồng, TS Phan Phương Nam, TS Trần Thanh Thảo…

Cầu nối giải mã tinh thần và mục tiêu pháp luật

Theo PGS - TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng ULAW, hiểu biết pháp luật - đặc biệt là pháp luật quốc tế - không còn là nhu cầu riêng của giới nghiên cứu. Người dân, doanh nghiệp và sinh viên đều cần nguồn thông tin pháp lý chính thống, dễ hiểu và gắn liền với thực tiễn. ULAW Legal Insight do đó được nhà trường phát triển với kỳ vọng trở thành cầu nối giữa giới học thuật và cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực pháp lý cũng như khả năng thích ứng của xã hội trong môi trường hội nhập.

TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ULAW khẳng định: ULAW Legal Insight sẽ kịp thời phản ánh những vấn đề pháp lý mới trong cuộc sống

Ở góc độ chuyên môn sâu, GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng ULAW, nhấn mạnh giá trị khác biệt của hệ sinh thái nằm ở khả năng giúp công chúng hiểu đúng tinh thần, mục tiêu và bản chất của pháp luật, ông chia sẻ: “Nhiều quy định nếu chỉ đọc văn bản thuần túy sẽ dễ dẫn đến các cách hiểu khác nhau. Việc các chuyên gia trực tiếp giải mã không chỉ trả lời câu hỏi “pháp luật quy định gì”, mà quan trọng hơn là lý giải “vì sao pháp luật quy định như vậy” và “nên được vận dụng ra sao” trong thực tế. Đây chính là giá trị tạo nên sự khác biệt của hệ sinh thái”.

Đồng hành người học và định hướng phát triển bền vững

Đối với sinh viên, ULAW Legal Insight mang lại nguồn tham khảo chính thống, giàu thực tiễn. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Hảo (lớp CLC49B) cho biết: “Việc nắm quy định mới chỉ là bước đầu, điều sinh viên cần là hiểu bối cảnh ra đời và cách nhìn nhận dưới góc độ chuyên gia. Những phân tích từ các thầy cô giúp chúng em mở rộng tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu và hình thành thói quen chủ động cập nhật kiến thức”.

Đánh giá về chiến lược lâu dài, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng ULAW, cho biết nhà trường đã xây dựng lộ trình nội dung đến tháng 11-2026 và sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện mô hình. Lộ trình này huy động sự tham gia trực tiếp của các khoa, Ban Cố vấn và Ban Chuyên môn nhằm chủ động nhận diện các vấn đề kinh tế - xã hội, pháp lý trong và ngoài nước.

“Thước đo hiệu quả của ULAW Legal Insight không dừng ở lượt xem, mà là việc từng bước hình thành thói quen để sinh viên, giới hành nghề và xã hội tìm đến ULAW như một điểm đến tri thức pháp lý số chuẩn xác, có chiều sâu và kịp thời mỗi khi phát sinh nhu cầu thông tin” - TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

HỒNG GIANG - TUỆ ANH