Ông Dương Đức Hùng làm Tổng Giám đốc OCB

Ông Dương Đức Hùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc OCB từ ngày 26-10-2026

Ông Dương Đức Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm quản trị và điều hành, ông được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và triển khai chiến lược của OCB.

Cùng với việc kiện toàn Ban điều hành, OCB cũng bổ nhiệm ông Chris Shayan làm Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ. Là chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), ông được kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa công nghệ và nhu cầu kinh doanh, ứng dụng dữ liệu vào quá trình ra quyết định, phát triển các giải pháp phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB cho biết, việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực điều hành cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

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NHUNG NGUYỄN