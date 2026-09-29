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Ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Vietbank

SGGPO

Việc bổ nhiệm ông Chester Gorski nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) trong giai đoạn mới.

Ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Vietbank (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)
Ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Vietbank (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Ngày 29-9, Vietbank cho biết, Hội đồng Quản trị ngân hàng vừa bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 29-9, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Vietbank.

Ông Chester Gorski có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam. Trước khi làm việc tại Vietbank, ông Chester Gorski từng là Giám đốc Điều hành - Giám đốc Công nghệ và Vận hành, Cố vấn Cấp cao - Giám đốc Chuyển đổi tại Techcombank.

Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông Gorski từng đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành về vận hành tài chính, chiến lược và công nghệ tại các định chế tài chính: Anthem (Tập đoàn bảo hiểm y tế của Mỹ), Wells Fargo (Tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính Mỹ), Aon Corporation (Tập đoàn môi giới bảo hiểm và tư vấn quản trị rủi ro). Ông cũng có kinh nghiệm tư vấn quản trị tại McKinsey & Company, A.T. Kearney và Price Waterhouse…

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vietbank A.T. Kearney Chức quyền Wells Fargo Company Mckinsey & company Kiện toàn Techcombank Định chế Bổ nhiệm

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