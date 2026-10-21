Petrolimex ủng hộ 28,3 tỷ đồng hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Ngày 17-10-2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tiếp tục hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Tính chung trong đợt này, Petrolimex dành nguồn lực 28,3 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và MTTQ các địa phương, góp phần chăm lo người nghèo và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào tiếp tục chung tay ủng hộ chương trình “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội; đồng thời nhấn mạnh định hướng đổi mới phương thức hỗ trợ, từng bước chuyển từ trợ giúp trước mắt sang tạo sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lễ phát động chương trình “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc phát động

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại lễ phát động ở Hà Nội, Petrolimex ủng hộ 20 tỷ đồng; tại đầu cầu TPHCM, Petrolimex trao 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Petrolimex trao 5 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và 300 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu. Như vậy, qua các hoạt động tại Trung ương và địa phương nhân ngày 17-10, Petrolimex tham gia hưởng ứng chương trình là 28,3 tỷ đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Petrolimex là một trong những đơn vị được biểu dương, ghi nhận vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026.

Trong nhiều năm qua, song hành với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Petrolimex luôn xác định công tác an sinh xã hội là một phần trong trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Các chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giáo dục, y tế và các địa bàn còn khó khăn được Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai thường xuyên trên phạm vi cả nước.

QUANG MINH