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Phát động cuộc thi “Đại sứ OCOP TPHCM”

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Chiều 19-10, Sở NN-MT TPHCM phối hợp Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TPHCM năm 2026”, kết hợp triển khai hội thảo “Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP - Sứ mệnh đại sứ thương hiệu trong kỷ nguyên số”.

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Hội thảo “Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP - Sứ mệnh đại sứ thương hiệu trong kỷ nguyên số” diễn ra ngay sau lễ phát động. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết sự kiện nhằm khơi dậy lòng tự hào, tình yêu và phát huy vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa giá trị di sản văn hóa của TPHCM trên không gian số.

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Người dân xã Thái Mỹ (TPHCM) bám nghề đan lát truyền thống. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ, chia sẻ, mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một hàng hóa thương mại đạt chuẩn, mà còn là câu chuyện kể sống động về mồ hôi, trí tuệ... của người nông dân, nghệ nhân.

Cuộc thi được tổ chức để tìm kiếm, tôn vinh và đồng hành cùng các cá nhân có tư duy sáng tạo nội dung, khả năng truyền cảm hứng về sản phẩm OCOP.

Ban tổ chức cuộc thi nhận bài sơ khảo từ ngày 19-10 đến 15-11-2026. Hình thức dự thi là clip đăng trên trang Facebook cá nhân hoặc Tiktok.

Lễ chung khảo và trao giải được tổ chức vào ngày 25-11.

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Nghệ nhân làng sơn mài Tương Bình Hiệp (phường Chánh Hiệp, TPHCM) chăm chút cho từng sản phẩm. Ảnh: ĐỨC TRUNG
ĐỨC TRUNG

Từ khóa

cuộc thi ocop TPHCM đại sứ

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