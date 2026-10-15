Phát huy vai trò luật gia trong tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Đại hội Hội Luật gia TPHCM đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 32 ủy viên

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách và bầu 32 ủy viên Ban Chấp hành, 13 ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia TPHCM khoá I. Bà Ung Thị Xuân Hương tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, nhấn mạnh đại hội đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hội sau hợp nhất.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động, xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, đồng thời lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo hoạt động Hội trong giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể TPHCM, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Luật gia TPHCM trong thời gian qua.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và Luật Phát triển đô thị, đồng chí đề nghị Hội Luật gia TPHCM tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; kịp thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động thiết thực, phân công rõ trách nhiệm; chú trọng phát triển hội viên trẻ, chuyên gia, nhà khoa học pháp lý.

Hội cần phát huy thế mạnh chuyên môn trong xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; chủ động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những bất cập, vướng mắc từ thực tiễn. Đồng thời, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo hướng lấy người dân làm trung tâm; ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế như người lao động, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng Hội Luật gia TPHCM

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đề nghị Hội Luật gia TPHCM tập trung củng cố tổ chức hội vững mạnh, phát triển mạng lưới tổ chức hội ở cơ sở, coi trọng chất lượng hoạt động. Chủ động tham gia góp ý chính sách từ sớm, từ xa, phát hiện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi cho thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong phổ biến pháp luật Giai đoạn 2025-2026, Hội Luật gia TPHCM đã tham gia góp ý 1.400 lượt dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ; tổ chức, phối hợp tổ chức 147 hội nghị góp ý dự thảo văn bản. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp Hội đã tổ chức, phối hợp tổ chức 21.981 cuộc tuyên truyền với 388.844 lượt người tham gia. Hội Luật gia các cấp đã tư vấn pháp luật 9.802 trường hợp, trợ giúp pháp lý 5.605 trường hợp, tập trung vào các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hội viên là thành viên tổ hòa giải ở cơ sở đã phối hợp hòa giải 3.998 vụ việc. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Luật gia TPHCM xác định tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng góp ý, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật; đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội.

CẨM NƯƠNG - SONG MAI