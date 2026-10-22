Phú Thọ: Khởi tố 7 bị can trong vụ khai thác đất trái phép, thu lợi hơn 25 tỷ đồng

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, các bị can đã thông đồng, cấu kết lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Các bị can gồm: Phùng Sơn Hải (trú phường Tương Mai, TP Hà Nội; Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336); Lưu Tiến Nguyên (trú xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ; nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336); Nguyễn Trung Vựng (trú xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889) và Lê Anh Tuấn (trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889).

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố ông Hoàng Văn Lộc. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Hoàng Văn Lộc (trú phường Hòa Bình; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình trước đây); Đinh Thanh Tùng (trú xã Kim Bôi; Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình trước đây); Bùi Trọng Nghĩa (trú xã An Nghĩa; Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố ông Đinh Thanh Tùng. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025 tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý tình trạng sạt lở. Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, phương án hạ tải để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Nếu trong quá trình xử lý sạt lở có phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa thì phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa được UBND cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng, Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với 2 doanh nghiệp trên lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm.

Từ đó cấp 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là hơn 2,3 triệu m3. Lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, 2 doanh nghiệp đã khai thác trái phép đất để bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

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