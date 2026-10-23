Phường Bình Thạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo người khó khăn

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, ngày 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức chương trình Hội thu Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Các đơn vị trao bảng đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: HỒNG HẢI

Chương trình nhằm tạo nguồn chăm lo người khó khăn. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh thực hiện công trình “Cây nghĩa tình Bình Thạnh”, giúp kết nối các đơn vị, cá nhân thực hiện chăm lo cụ thể cho từng hoàn cảnh và chăm lo đúng điều người khó khăn đang cần.

Tại chương trình, ban tổ chức tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026; hơn 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2026.

Đại diện các đơn vị đăng ký ủng hộ tại "Cây nghĩa tình Bình Thạnh". Ảnh: HỒNG HẢI

Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, mỗi bông hoa được gắn lên cây Nghĩa tình là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái đã đồng hành với một hộ gia đình khó khăn, một người già neo đơn, một em học sinh thiếu điều kiện học tập hay một hoàn cảnh cần được tiếp sức để vượt qua nghịch cảnh.

Hỗ trợ sinh kế đến người khiếm thị. Ảnh: HỒNG HẢI

Dịp này, phường Bình Thạnh trao vốn sinh kế cho người khiếm thị; tặng 53 suất quà cho trường hợp mắc bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà đại đoàn kết cho hộ dân mắc bệnh nan y, khó khăn. Ảnh: HỒNG HẢI

THÁI PHƯƠNG