Phường Long Nguyên lắng nghe dân để xây dựng môi trường xanh

Trước những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường và việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt còn nhiều bất cập, lãnh đạo phường Long Nguyên (TPHCM) tổ chức đối thoại với nhân dân để nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng môi trường.

Bà Lê Thị Kim Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Từ việc nhỏ ở khu dân cư

Tại hội nghị đối thoại, bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên thông tin, địa giới hành chính của phường rộng hơn 100km2, tập trung nhiều khu dân cư, nhà trọ, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi. Do đó, địa phương xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; quản lý phải đi đôi với tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng và gắn với đặc điểm từng khu vực.

Thời gian qua, phường chú trọng hoạt động qua tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở khu dân cư và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội; tổ chức các đợt ra quân vệ sinh đường phố, chăm sóc cảnh quan gắn với duy trì phong trào “Ngày thứ 7 văn minh”

﻿Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên trao đổi với người dân

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, địa phương còn chú trọng việc quản lý, tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp với điều kiện thực tế từng khu dân cư.

Lắng nghe để tháo gỡ

Tại hội nghị, người dân phản ảnh cho lãnh đạo địa phương khá nhiều vấn đề bức xúc đối với việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở khu dân cư. Qua đó, kiến nghị bố trí điểm tập kết phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Các ý kiến cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, phát huy vai trò của khu phố và vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đông đảo người dân xã Long Nguyên quan tâm, tham dự Hội nghị đối thoại về công tác bảo vệ môi trường

Theo ông Lê Hùng Cường ở khu phố Bà Phái, đề nghị rà soát phương án thu gom tại các tuyến hẻm, nhất là thông tin cụ thể giờ giấc, tần suất thu gom rác để người dân thực hiện…

Trao đổi tại hội nghị, ông Huỳnh Cao Thông, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường trực tiếp giải thích những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Từ những ý kiến phản ánh của người dân và giải trình của các đơn vị chức năng, ông Võ Thành Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND chia sẻ, việc tổ chức đối thoại là cơ hội để lãnh đạo địa phương lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, hiểu rõ hơn những khó khăn ở địa bàn. Đây là cơ sở để phường điều chỉnh, xử lý công việc hiệu quả hơn. Đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp”.

Qua ý kiến đóng góp của người dân, ông Võ Thành Nhân, cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các công việc theo đúng chức năng, thẩm quyền. Đồng thời, phường cũng sẽ có thông báo rộng rãi kết quả hội nghị để đảm bảo tính công khai, minh bạch và người dân cũng dễ dàng theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

VĂN SƠN