Phường Tam Thắng tiếp nhận hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 14-10, đại diện Đảng ủy phường Tam Thắng (TPHCM) đã tiếp nhận hiện vật của bà Phạm Thị Sánh (trú tại 16 đường Lê Trọng Tấn, phường Tam Thắng, TPHCM) hiến tặng cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy phường Tam Thắng, đồng chí Nguyễn Chí Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường tiếp nhận tấm 3 bức ảnh gốc đen trắng, kích thước 15cm x 10cm và 2 bức ảnh được phóng to kích thước 25cm x 30cm do gia đình bà Phạm Thị Sánh hiến tặng.

Các tấm ảnh ghi lại sự kiện Bác Hồ đến thăm gia đình ông Nguyễn Phú Lộc (anh chồng bà Sánh)

Đây là các hình ảnh này ghi lại sự kiện Bác Hồ đến thăm gia đình ông Nguyễn Phú Lộc (anh chồng bà Sánh, là Thành ủy viên TP Hà Nội) ngày 30 Tết năm 1961 tại số nhà 121 Hàng Bột, TP Hà Nội.

Hơn 6 thập kỷ qua, những tấm ảnh này được gia đình bà Phạm Thị Sánh lưu giữ, bảo quản cẩn thận và treo trang trọng ở phòng khách.

Bà Sánh trân trọng trao hiện vật cho Đảng ủy phường để chuyển cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Bà Phạm Thị Sánh mong muốn, các tư liệu, hình ảnh này sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, phục vụ vào công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Lãnh đạo phường Tam Thắng trao thư cám ơn cho bà Sánh về việc hiến tặng kỷ vật cho bảo tàng

Tiếp nhận hiện vật, đồng chí Nguyễn Chí Linh, trân trọng cảm ơn và cam kết sau khi tiếp nhận, Đảng ủy phường Tam Thắng sẽ bảo quản chặt chẽ, đúng quy định và kịp thời chuyển giao cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

KHÁNH CHI - HOÀNG HƯỜNG