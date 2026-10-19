Phường Vũng Tàu trao học bổng và xe đạp cho học sinh khó khăn

Sáng 19-10, phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức trao 140 suất học bổng và xe đạp cho các học sinh khó khăn của Trường THCS Thắng Nhì.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu phối hợp với chùa Liên Trì (phường Vũng Tàu) và chùa Phổ Hiền (phường Phú Mỹ) trao 100 suất học bổng; Công đoàn bộ phận Địa chất thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Dịp này, Câu lạc bộ "Vì nụ cười trẻ thơ 72" còn trao tặng 13 chiếc xe đạp giúp các em học sinh có phương tiện đến trường thuận lợi hơn.

Câu lạc bộ "Vì nụ cười trẻ thơ 72" tặng xe đạp giúp các em đến trường thuận lợi hơn. Ảnh: THÀNH HUY

Chia sẻ tại chương trình, Thượng tọa Thích Thiện Thông bày tỏ hoan hỷ khi cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm gieo những hạt mầm thiện lành, tiếp thêm động lực để các em học sinh vững bước đến trường.

Cô Nguyễn Thị Tịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị tài trợ. Mong rằng các em nỗ lực rèn luyện, đạt kết quả cao trong học tập để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô và xã hội.

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THÀNH HUY