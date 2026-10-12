Phường Vũng Tàu đến thăm, chúc mừng doanh nghiệp tiêu biểu

Chiều ngày 12-10, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2026), lãnh đạo phường Vũng Tàu tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng đến Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, đoàn đã đến thăm các doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí; du lịch, dịch vụ khách sạn và phát triển hạ tầng đô thị.

﻿Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng tại Chi nhánh Khí Đông Nam bộ thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam. Ảnh: THÀNH HUY

Đây cũng là dịp để lãnh đạo chính quyền cơ sở trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và ghi nhận các đề xuất từ đại diện doanh nghiệp, qua đó kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và củng cố sự đồng hành chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với khối doanh nghiệp.

﻿Tặng hoa chúc mừng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC. Ảnh: THÀNH HUY

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo phường Vũng Tàu gửi lời chúc mừng tốt đẹp, trao tặng lẵng hoa tươi thắm và bày tỏ tri ân những đóng góp của các đơn vị đối với nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và an sinh xã hội địa phương, chung tay xây dựng phường Vũng Tàu ngày càng phát triển bền vững.

﻿Ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch UBMTTQVN phường tặng hoa chúc mừng tại cụm khách sạn Grand - Palace - Rex. Ảnh: THÀNH HUY

THÀNH HUY