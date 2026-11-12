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Podcast bản tin thời sự ngày 12-11: TPHCM: Gần 7.000 thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN

SGGPO

Bản tin thời sự ngày 12-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiểm soát dòng vốn vào đúng các mục tiêu đầu tư; Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện công tác nhân sự; TPHCM: Gần 7.000 thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN; Dự án đường Vành đai 3 qua TPHCM gặp khó nguồn cung vật liệu

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

thủ tướng lê minh hưng nhân sự HĐND lê quốc phong nguyễn văn được lấy mẫu ADN quốc hội

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