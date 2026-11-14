Podcast bản tin thời sự ngày 14-11: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Podcast bản tin thời sự ngày 14-11 có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu các hoạt động tại Campuchia; Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại ấp Bình Minh; Mở cổng đăng ký tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X...