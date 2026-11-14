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Podcast bản tin thời sự ngày 14-11: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 14-11 có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu các hoạt động tại Campuchia; Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại ấp Bình Minh; Mở cổng đăng ký tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X...

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Thực hiện: THÀNH TUẤN - THU HƯƠNG

Từ khóa

Podcast bản tin thời sự ngày 14-11 Tổng Bí thư Tô Lâm Chủ tịch nước Tô Lâm Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

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