Podcast tin thời sự ngày 8-10: TPHCM nhiều nơi ngập nặng sau một ngày, dự báo tiếp tục mưa

Podcast bản tin thời sự 8-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giải Mai Vàng lần thứ 32: Tiếp nối hành trình, mở ra chặng đường mới; Nam bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo ngập do triều cường dâng cao; TPHCM mưa lớn, nhiều nơi vẫn ngập nặng sau một ngày; Quốc lộ 28B chưa bàn giao đã xuất hiện sụt lún; Sau ca tử vong do viêm phổi tại Nga, Bộ Y tế khuyến cáo; Cận cảnh robot “đấu trí” cờ vua với học sinh.