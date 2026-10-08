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Podcast tin thời sự ngày 8-10: TPHCM nhiều nơi ngập nặng sau một ngày, dự báo tiếp tục mưa

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 8-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giải Mai Vàng lần thứ 32: Tiếp nối hành trình, mở ra chặng đường mới; Nam bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo ngập do triều cường dâng cao; TPHCM mưa lớn, nhiều nơi vẫn ngập nặng sau một ngày; Quốc lộ 28B chưa bàn giao đã xuất hiện sụt lún; Sau ca tử vong do viêm phổi tại Nga, Bộ Y tế khuyến cáo; Cận cảnh robot “đấu trí” cờ vua với học sinh.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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Triển lãm Robot Hà Nội Đại học Phenikaa STEM tương tác lập trình robot trí tuệ nhân tạo ngập lụt mưa lớn giải mai vàng TPHCM gò vấp ngập nặng quốc lộ 28B sụt lúng

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