Chiều 12-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 16 bài toán trọng tâm năm 2026, hướng đến kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, thúc đẩy phát triển sản phẩm văn hóa gắn với nhu cầu thị trường.

Ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ảnh: HUẤN TRẦN

Mạng lưới được thành lập nhằm thu hẹp khoảng cách từ ý tưởng sáng tạo đến thương mại hóa sản phẩm, tập trung giải quyết các vấn đề về bảo hộ quyền tác giả, chia sẻ dữ liệu số, phát triển tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc phát huy giá trị di sản và trí tuệ dân tộc, chuyển hóa các giá trị này thành tài sản trí tuệ, sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bộ trưởng định hướng mô hình kiến tạo “1 + 1 + N”, trong đó Nhà nước kiến tạo thể chế và hạ tầng, doanh nghiệp dẫn dắt về nguồn lực và công nghệ, còn cộng đồng đóng góp tri thức và thụ hưởng. Bộ nêu bài toán và lắng nghe; doanh nghiệp đề xuất giải pháp; các bên tìm đối tác, nhận việc và thống nhất thời hạn. Mạng lưới cần kết nối người có ý tưởng với người có công nghệ, vốn và thị trường; kết nối doanh nghiệp với nghệ sĩ, nhà trường và các thiết chế văn hóa để cùng phát triển sản phẩm...

Chương trình cũng đưa ra danh mục 16 bài toán trọng tâm năm 2026 tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng số, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, trò chơi điện tử, du lịch, xuất bản, thời trang, ẩm thực và thể thao.

Các bài toán tập trung phát triển hạ tầng số, gồm: kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa, phim trường số và nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn...

Trong lĩnh vực âm nhạc, Thanh Âm Việt Nam triển khai các chương trình “Giai điệu cuộc sống”, “Cảm hứng bất tận” trên 34 tỉnh, thành phố. Danh mục cũng đề xuất xây dựng hai nhà thi đấu thể thao điện tử đạt chuẩn quốc tế tại TPHCM và Huế; phát triển hai game thuần Việt “Hào khí Đông A”, “Sơn Hà Dị lục”, dự kiến phát hành năm 2027. Ở lĩnh vực du lịch, Vietnam.Travel và Visit Vietnam được định hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết nối dữ liệu du lịch quốc gia...

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL nêu rõ, ngay trong năm 2026, cần có những kết quả đầu tiên: Sản phẩm ra thị trường, doanh thu cho doanh nghiệp, thu nhập cho người sáng tạo và thêm cơ hội thụ hưởng văn hóa cho người dân. Mỗi nhóm hợp tác cần xác định rõ sản phẩm, người chịu trách nhiệm và thời điểm hoàn thành. Bộ sẽ đồng hành, kết nối nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm của mình.

HOÀNG TRẦN