Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy giá trị di sản

Thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) và chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), nhiều xã, phường ở TPHCM tăng cường kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng bá di sản gắn với chuyển đổi số và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026.

Xã Châu Pha họp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và ra mắt Hội Doanh nhân xã

Ngày 10-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và ra mắt Hội Doanh nhân xã Châu Pha.

Tại buổi lễ, UBND xã Châu Pha công bố quyết định thành lập Hội Doanh nhân xã Châu Pha, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban vận động thành lập Hội.

Ông Phan Minh Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Pha trao quyết định thành lập Hội

Hội Doanh nhân xã Châu Pha là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trong phạm vi địa bàn xã theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và không vì mục tiêu lợi nhuận; tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã Châu Pha lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Xuân Tình, Trưởng ban vận động thành lập Hội Doanh nhân xã Châu Pha, cho biết Hội sẽ tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp; đồng thời làm cầu nối với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Bùi Xuân Tình kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia Hội, phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Phan Minh Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và kỳ vọng Hội sớm ổn định tổ chức, tăng cường liên kết, hợp tác, kịp thời phản ánh kiến nghị của hội viên đến chính quyền địa phương.

Với tinh thần “Chính quyền đồng hành - doanh nghiệp tin tưởng - cùng nhau phát triển”, UBND xã cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài; đồng thời mong muốn doanh nghiệp chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ, chăm lo người lao động, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia an sinh xã hội.

Tại buổi họp mặt, các doanh nghiệp cũng chia sẻ tình hình sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường hỗ trợ cập nhật các quy định mới của pháp luật và hướng dẫn thực hiện những thủ tục liên quan.

Cùng ngày, UBND phường Tân Khánh (TPHCM) tổ chức tour du lịch kết nối các điểm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn năm 2026 với chủ đề “Kết nối Di sản – Đánh thức tiềm năng”, thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) và chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Phường Tân Khánh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, lưu giữ nhiều di sản như Di tích khảo cổ cấp Quốc gia Cù lao Rùa (Cù lao Thạnh Hội), Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên (Bia 19-3), chùa Hưng Long Tự (Chùa Bà Thao) và hệ thống các ngôi đình làng cổ kính (Bưng Cù, Vĩnh Phước, Đình Dư Khánh, Nhựt Thạnh); cùng các làng nghề gốm mỹ nghệ và mây tre lá truyền thống của địa phương.

Nhiều gian hàng bình ổn giá, bán các sản phẩm xanh phục vụ người dân, du khách. Ảnh: DUY TRẦN

Sự kiện năm nay, địa phương triển khai 4 lộ trình tour tham quan phong phú cho cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và học sinh; kết hợp không gian ẩm thực, nông sản do Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân tổ chức các gian hàng bình ổn giá an sinh xã hội.



Đại biểu, du khách trải nghiệm tour du lịch kết nối các điểm di tích lịch sử - văn hóa phường Tân Khánh. Ảnh: DUY TRẦN

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh hỏi thăm đời sống công nhân. Ảnh: DUY TRẦN

Điểm thú vị của tour là khách có thể dừng chân tham quan cơ sở sản xuất hàng thủ công truyền thống. Ảnh: DUY TRẦN

Dịp này, UBND phường ra mắt Zalo OA, fanpage “Di sản số phường Tân Khánh” và 12 Tổ công nghệ số cộng đồng với 65 thành viên, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công, VNeID, thanh toán điện tử, đồng thời phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phường cũng gặp mặt, tuyên dương 45 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026; đồng thời ghi nhận đóng góp của hơn 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và cùng thành phố hướng đến tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững.

Ra mắt 12 Tổ công nghệ số cộng đồng. Ảnh: DUY TRẦN

KHÁNH CHI - DUY TRẦN - XUÂN TRUNG - THẢO NGUYỄN