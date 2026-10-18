Sáng mai (19-10), “Bí mật tuổi chúng mình” đến với học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền

Khi được trang bị kiến thức đúng, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về cơ thể, cảm xúc của mình, biết xây dựng mối quan hệ lành mạnh, biết cách bảo vệ bản thân trên hành trình trưởng thành.

Sáng 19-10, Chương trình "Bí mật Tuổi chúng mình" do ấn phẩm Mực Tím (Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty CP dược phẩm Pharmacity tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới, TPHCM). Chương trình có sự đồng hành của Tiến sĩ tâm lý Giang Thiên Vũ (Trường ĐH Sư phạm TPHCM) và Bác sĩ CKI Lê Trần Xuân Mai (Khoa Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Hùng Vương).

Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An giao lưu cùng các em học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ giải đáp những “bí mật” tuổi học trò bằng sự thấu hiểu và cách tư vấn dí dỏm, giúp học sinh tự tin chia sẻ, tháo gỡ khúc mắc và tìm thấy hướng đi phù hợp.

Tiến sĩ tâm lý Giang Thiên Vũ chia sẻ các vấn đề được các em quan tâm: Tuổi học trò có được phép yêu hay không? Nếu được phép yêu, giới hạn nào là phù hợp? Những tình huống nguy hiểm, khó nói…

Bác sĩ CKI Lê Trần Xuân Mai chia sẻ kiến thức về sức khỏe sinh sản tuổi học trò, giải đáp những băn khoăn như cách xử trí khi mang thai ngoài ý muốn và tìm kiếm nguồn thông tin giáo dục giới tính đáng tin cậy.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt tham gia chương trình “Bí mật tuổi chúng mình”. Ảnh: HỒNG ĐÀO

“Bí mật tuổi chúng mình” mong muốn tạo nên không gian mà ở đó, học sinh có thể hỏi điều mình chưa biết, nói điều mình đang băn khoăn và nhận được câu trả lời phù hợp từ những người có chuyên môn. Khi được trang bị kiến thức đúng, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về cơ thể, cảm xúc của mình, biết xây dựng mối quan hệ lành mạnh, biết cách bảo vệ bản thân trên hành trình trưởng thành.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Đồng hành, giúp các em phát triển lành mạnh Theo Bộ Y tế, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên đã giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn ở mức cao (trên 1%). Để đưa con số này xuống dưới 1% vào giai đoạn 2026-2030, giáo dục giới tính cần đổi mới, thiết thực và đáp ứng đúng nhu cầu của người trẻ. Phối hợp cùng các bác sĩ, chuyên gia tâm lý thực hiện chương trình “Bí mật tuổi chúng mình”, ấn phẩm Mực Tím mong muốn mang đến kiến thức chuẩn xác, đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành lành mạnh và vững vàng.

HỒNG ĐÀO