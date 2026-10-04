Nơi tin yêu để gửi gắm “Bí mật tuổi chúng mình”

Ngày 5-10, ấn phẩm Mực Tím (Báo Sài Gòn Giải Phóng) sẽ phối hợp cùng Công ty Bayer Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn học đường “Bí mật tuổi chúng mình”. Chương trình gồm chuỗi giao lưu, trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh tại 4 trường THPT trên địa bàn TPHCM: Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM, Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Trước thềm sự kiện, phóng viên có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phụ trách chương trình.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường

* PHÓNG VIÊN: Xin ông cho biết xuất phát điểm, mục đích của chương trình và lý do ban tổ chức chọn “Bí mật” làm từ khóa trung tâm?

- Nhà báo NGUYỄN KHẮC CƯỜNG: Ý tưởng chương trình xuất phát từ kết quả khảo sát đầy trăn trở của Mực Tím trên 1.173 học sinh THPT tại TPHCM. Có 105 em không biết tìm thông tin về tâm lý, sức khỏe sinh sản ở đâu; 457 em phải hỏi bạn bè hoặc tự tra mạng xã hội và hoang mang trước các luồng thông tin thật - giả.

Cũng từ khảo sát này, hàng loạt thắc mắc được các em nêu ra: Có nên yêu ở tuổi học trò? Xử lý thế nào khi bị bẫy bắt nạt, lộ clip nhạy cảm? Ứng xử ra sao trước hành vi vượt giới hạn? Hay nỗi tự ti ngoại hình... Chúng tôi chọn từ khóa “Bí mật” để tiếp cận các em bằng sự tôn trọng và tâm thế lắng nghe.

Theo Bộ Y tế, dù tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên mấy năm gần đây đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (trên 1%), trong khi mục tiêu đề án Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030 là đưa con số này xuống dưới 1%.

Muốn đạt mục tiêu đó, giáo dục giới tính phải đổi mới và chạm đúng nhu cầu. Phối hợp cùng các bác sĩ, chuyên gia tâm lý thực hiện chương trình “Bí mật tuổi chúng mình”, Mực Tím không chỉ mong muốn trang bị kiến thức chuẩn xác mà quan trọng hơn là đồng hành, giúp các em phát triển lành mạnh, vững vàng.

* Thanh thiếu niên thời nay thường tìm đến nền tảng số hoặc “người lạ” để trút bầu tâm sự. Chương trình làm sao để khơi mở những góc khuất này?

- Với chủ đề nhạy cảm, nếu tiếp cận cứng nhắc sẽ khiến các em khép mình. Do đó, trước mỗi sự kiện, chúng tôi gửi link khảo sát ẩn danh để học sinh thoải mái bày tỏ nỗi lo. Ban tổ chức sẽ tổng hợp thành các nhóm chủ đề thực tế.

​Tại chương trình, các chuyên gia và bác sĩ không nói lý thuyết khô khan mà đi thẳng vào giải đáp những “bí mật” của chính học sinh trường đó. Không khí cởi mở cùng cách tư vấn chuyên môn dí dỏm, thấu hiểu sẽ xóa bỏ rào cản tâm lý, giúp các em thấy câu chuyện của mình được trân trọng và nhận lại định hướng chuẩn xác.

Chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” tổ chức tại Trường THPT Bà Điểm năm 2025. Ảnh: VŨ

* So với mùa đầu tiên, chương trình năm nay có điểm gì mới, thưa ông?

- ​Bước tiến quan trọng nhất năm nay là mở rộng đối tượng: tổ chức riêng một buổi tư vấn dành cho phụ huynh. ​Nhiều cha mẹ tin rằng “mình hiểu con nhất”, nhưng thực tế khi gặp sự cố, nhiều em không dám thổ lộ với gia đình. Sự “lệch pha” này vô tình đẩy con ra xa.

Tại không gian riêng, các chuyên gia tâm lý giáo dục sẽ gợi mở phương pháp giúp cha mẹ xóa bỏ rào cản thế hệ, chuyển đổi vai trò từ người quản lý thụ động sang người bạn đồng hành tin cậy. Chỉ khi cha mẹ mở lòng, con cái mới mạnh dạn chia sẻ để tháo gỡ vướng mắc và thắt chặt kết nối gia đình.

* Thưa ông, thông điệp cốt lõi chương trình muốn gửi gắm đến các bạn học sinh và phụ huynh là gì?

- ​Với các em học sinh, những rung động hay thắc mắc tâm sinh lý tuổi mới lớn là hoàn toàn tự nhiên. Các em không đơn độc, hãy chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ những địa chỉ tin cậy: gia đình, nhà trường, chuyên gia để tự bảo vệ mình, trải qua “thời mới lớn” an toàn, tươi đẹp.

​Với các bậc phụ huynh, mong cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con bằng sự thấu hiểu thay vì áp đặt hay né tránh. Gia đình phải là điểm tựa an toàn nhất, nơi các em yên tâm gửi gắm mọi “bí mật” trên hành trình khôn lớn.

HIỀN CHÂN thực hiện