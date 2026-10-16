Xã hội

Sáng nay, Hà Nội cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến đường

SGGP

Sáng 16-10, công nhân cùng xe nâng chuyên dụng khẩn trương cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, sáng 16-10, trên đường Trung Hòa, công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng tiếp cận các tán cây hoa sữa, tỉ mỉ cắt bớt từng chùm hoa.

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Công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng tiếp cận, cắt các tán cây hoa sữa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Việc cắt tỉa được thực hiện trên các tuyến đường: đường Đào Tấn, đường Kim Mã, đường Lê Thanh Nghị, đường Lê Quang Đạo, đường Hồ Tùng Mậu, đường Trần Phú, đường Quang Trung, đường Hoàng Như Tiếp…

Tối 16-10, các đơn vị dự kiến tiếp tục thực hiện việc cắt tỉa tại đường Nguyên Hồng và đường Tân Mai.

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Việc cắt tỉa được thực hiện trên nhiều tuyến đường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trước đó, ngày 14-10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các xã, phường và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ngày 15-10, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại những khu vực trồng hoa sữa với mật độ cao, nhất là nơi đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh về mùi hương.

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Công nhân tỉ mỉ cắt bớt từng chùm hoa sữa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng, các đơn vị quản lý cây xanh được yêu cầu triển khai biện pháp kỹ thuật phù hợp để giảm mùi hương trong mùa hoa nở. Trong đó, việc cắt tỉa chùm hoa được thực hiện có chọn lọc tại những vị trí cần thiết, kết hợp các biện pháp chăm sóc, duy trì cây xanh.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án di chuyển một phần cây hoa sữa đến vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây thay thế, bảo đảm cảnh quan đô thị và phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển hệ thống cây xanh đã được phê duyệt.

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Ngoài việc cắt tỉa, Hà Nội cũng sẽ di dời một số cây hoa sữa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
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TIẾN CƯỜNG

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