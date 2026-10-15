Hoa sữa nở rộ, người nhạy cảm với mùi cần lưu ý

Hoa sữa nở rộ, tỏa hương nồng trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Trong khi nhiều người yêu thích mùi hương đặc trưng của mùa thu, thì không ít cư dân lại than phiền vì đau đầu, buồn nôn, thậm chí đề xuất di dời cây.

Hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, từ đó đề xuất phương án di chuyển một phần cây đến vị trí phù hợp. Động thái này diễn ra khi hoa sữa nở rộ, hương thơm nồng khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam, phản ứng với mùi hoa này tùy thuộc vào cường độ, thời gian tiếp xúc, độ nhạy cảm và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Vì vậy, có người thấy dễ chịu với hương hoa, còn người khác có thể bị đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn hoặc nôn nao.

Mùi hoa sữa nồng khiến một số người dân cảm thấy khó chịu. Ảnh: NGỌC DUNG

Vì sao mùi hoa sữa khiến nhiều người khó chịu?

Theo Cơ quan Đăng ký chất độc và bệnh tật Hoa Kỳ (ATSDR), mùi trong môi trường có thể đi kèm đau đầu, buồn nôn, nghẹt mũi, cay mắt và kích ứng họng. Tuy nhiên, đây là bằng chứng về mùi môi trường nói chung, không có nghĩa ngửi hoa sữa chắc chắn gây hại cho tất cả mọi người.

BS Nguyễn Huy Hoàng lưu ý cần phân biệt nhạy cảm với mùi hương, dị ứng phấn hoa và ngộ độc. Cảm giác choáng váng khi ngửi mùi nồng không đồng nghĩa với ngộ độc, bởi ngưỡng nhận biết mùi và ngưỡng gây kích ứng, gây độc là khác nhau.

Một số mùi có thể gây cảm giác cay, rát, khó chịu ở mũi. Người mắc chứng đau nửa đầu (migraine) cũng thường nhạy cảm với mùi hơn bình thường. Cơn đau có thể đi kèm buồn nôn, sợ ánh sáng, tiếng động và khó chịu với mùi hương.

Theo một nghiên cứu tổng hợp công bố năm 2025 phân tích kết quả từ nhiều công trình trước đó, cho thấy, 48% người mắc chứng đau nửa đầu nhạy cảm với mùi; khoảng 40% cho biết một số mùi có thể khởi phát cơn đau đầu. Những tỷ lệ này thuộc nhóm bệnh nhân migraine và các loại mùi nói chung, không phản ánh riêng tình trạng đau đầu do hoa này.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, mùi nồng có thể khởi phát cơn đau ở người nhạy cảm. Đôi khi migraine đã bước vào giai đoạn báo trước, khiến người bệnh nhạy cảm với mùi hơn. Vì vậy, mùi hoa sữa chưa chắc là nguyên nhân duy nhất gây đau đầu. Buồn nôn, chóng mặt cũng không đủ để kết luận người bệnh bị tụt huyết áp, thiếu máu não hay ngộ độc.

Những người cần chú ý hơn khi hoa sữa nở rộ

Người mắc hen phế quản cần lưu ý nếu tiếp xúc với mùi mạnh thường đi kèm ho, tức ngực, khò khè hoặc khó thở. Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cũng có thể nhạy cảm hơn với mùi môi trường. Người có tiền sử migraine nên theo dõi nếu mùi nồng thường xuyên xuất hiện trước cơn đau đầu

BS Nguyễn Huy Hoàng cho biết, người dị ứng phấn hoa có thể xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, ngứa mắt, chảy nước mắt. Một nghiên cứu tại miền Đông Ấn Độ ghi nhận 40 trong số 140 bệnh nhân dị ứng hô hấp có phản ứng dương tính với chiết xuất phấn hoa sữa. Tuy nhiên, theo ông kết quả này không đại diện cho dân số nói chung và không thể dùng để suy ra tỷ lệ người dân Hà Nội dị ứng loại hoa này.

Hà Nội rà soát, đề xuất di dời một phần cây hoa sữa ở những khu vực trồng dày đặc. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ông cho biết, biểu hiện đau đầu, buồn nôn khi ngửi mùi nồng không đồng nghĩa với dị ứng. Phụ nữ mang thai có thể khó chịu với một số mùi, nhưng chưa có cơ sở khẳng định hương hoa loài cây này gây hại cho thai.

Khi thấy khó chịu, người dân nên rời nơi có mùi nồng, nghỉ ngơi ở chỗ thông thoáng và hạn chế tiếp xúc kéo dài. Không nên dùng nước hoa hoặc xịt phòng để át mùi nếu nhạy cảm với hương liệu. Người có bệnh nền cần dùng thuốc theo hướng dẫn, không tự ý tăng liều. Nếu khó thở rõ rệt hoặc đau đầu dữ dội bất thường, cần đi khám kịp thời.

NGỌC DUNG