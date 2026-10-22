Siêu bão Champi giảm cấp, không đi vào Biển Đông

Chiều 22-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, siêu bão Champi đang giảm cấp và không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu phía Tây của siêu bão có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông trong 1-2 ngày tới.

Gần trưa nay, siêu bão Champi có vị trí khoảng 20,6 độ vĩ Bắc - 125,7 độ kinh Đông, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Cường độ bão đã giảm 1 cấp so với ngày hôm qua (21-10). Hiện, siêu bão còn cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Nam.

Trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15-20km/giờ. Đến sáng 23-10, khi di chuyển tới vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão có khả năng giảm còn cấp 14-15, không còn đạt cường độ siêu bão.

Cập nhật dự báo về quỹ đạo bão Champi theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Khoảng ngày 25-10, dự báo bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó chuyển hướng Đông Bắc về phía Nhật Bản. Cường độ bão tiếp tục suy yếu và có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 10 khi đến Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, do bão vẫn có cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 và bán kính ảnh hưởng rộng, trong 1-2 ngày tới, hoàn lưu phía Tây của bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m ở khu vực phía Đông của vùng biển Bắc Biển Đông.

Riêng khu vực phía Đông Bắc vùng biển Bắc Biển Đông, gió có thể mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông là cấp 2. Tại vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

PHÚC HẬU