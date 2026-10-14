Pháp luật

Tai nạn giao thông ở Đồng Nai giảm sau một tháng phối hợp với Cục CSGT

SGGPO

Sau một tháng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), TP Đồng Nai giảm 13 vụ tai nạn giao thông và 21 người chết so với tháng liền kề trước đó.

Chiều 14-10, Công an TP Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, với sự phối hợp của Cục CSGT (Bộ Công an).

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Theo báo cáo, từ ngày 15-9 đến 14-10, lực lượng CSGT TP Đồng Nai tổ chức 1.446 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 15.753 trường hợp vi phạm. Riêng các tổ công tác phối hợp với Cục CSGT thực hiện 199 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 17.062 phương tiện, xử phạt với số tiền ước tính 26,12 tỷ đồng.

Sau một tháng phối hợp, TP Đồng Nai xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 27 người; giảm 13 vụ tai nạn giao thông và 21 người chết so với tháng liền kề trước đó.

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Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát vi phạm giao thông trên địa bàn TP Đồng Nai. Ảnh: PHÒNG CSGT TP ĐỒNG NAI

Ngoài xử lý vi phạm giao thông, lực lượng phối hợp còn phát hiện 2 xe mô tô liên quan đến vụ trộm cắp tài sản; kịp thời hỗ trợ đưa một cụ bà đến bệnh viện cấp cứu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và giải quyết nguy cơ tai nạn ngay từ đầu. Lực lượng chức năng cần rà soát các tuyến, địa bàn, xác định điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn và bất cập về phân làn, biển báo, dải phân cách, hành lang an toàn giao thông; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý và khắc phục những tồn tại.

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Xe mô tô liên quan đến vụ trộm cắp tài sản được phát hiện khi kiểm tra xe khách trên quốc lộ 1. Ảnh: PHÒNG CSGT TP ĐỒNG NAI

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, cũng yêu cầu Phòng CSGT tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; kịp thời kiến nghị khắc phục các bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông.

Dịp này, Cục CSGT trao giấy khen tặng 2 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ.

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PHÚ NGÂN

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Cục CSGT Phòng Cảnh sát giao thông Hội nghị sơ kết Quốc lộ 1 Tăng cường lực lượng Vi phạm giao thông Trần Anh An toàn giao thông

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